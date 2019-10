Distrugge il bus notturno poi tenta la fuga: il passeggero lo blocca prendendolo a pugni

La vettura che era in transito su Via Casilina è stata distrutta da un passeggero straniero che, all'improvviso, all'altezza della fermata, ha mandato in frantumi i finestrini. Illeso l'autista, mentre il passeggero che tentava di dileguarsi dopo il raid è stato bloccato da un passante che lo ha tramortito con un pugno in attesa dell'arrivo degli agenti. «Altro che ronde, qui ci vogliono i taser per gli autisti - commenta il sindacalista Claudio De Francesco del Faisa Cisal - Grazie all'eroico passante: il sindaco dovrebbe premiarlo come cittadino dell'anno».