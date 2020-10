Roma, paura sul 719: bus ritarda, due ragazzi aggrediscono l'autista e lo prendono a sassate

Paura sul 719. Il bus ritarda la corsa e due ragazzi pensano bene di aggredire l'autista e prenderlo a sassate, col risultato di danneggiare il mezzo e creare momenti di tensione. Dopo l'aggressione, i due giovani sono scappati. E' successo ieri sera.

L'autobus ritarda e si scagliano contro l'autista danneggiando il mezzo. È accaduto ieri sera alle 20.30 circa in via Candoni a Roma dove due giovani si sono accaniti contro il conducente di un autobus che, a loro dire, era in ritardo. A fermare l'aggressione è stata la paratia in plastica.

Poi sono scesi e con un sasso hanno rotto un finestrino. A quel punto sono scappati. Sul posto sono arrivati i militari della stazione carabinieri Villa Bonelli che, anche attraverso l'ausilio delle telecamere, stanno tentando di individuare i volti dei due giovani,

