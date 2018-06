© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura ieri mattina a villa Pamphili a Roma, proprio di fronte al parco giochi per bambini al quale si accede dall’ingresso di via Vitellia. Erano da poco passate le otto quando un branco di cani di grossa taglia (probabilmente dei randagi) ha attaccato improvvisamente un cucciolo di sei mesi. La padrona del piccolo animale, un incrocio tra un Lagotto e un meticcio, ha cercato di difendere il proprio cane cercando di allontanare il gruppo composto da tre cani. Il branco però non ha mollato la presa.E mentre uno di loro azzannava il cucciolo trascinandolo nel fossato che corre di fronte al parco giochi, gli altri due si sono scagliati contro la donna, una 45 enne romana, mordendola ripetutamente alle braccia e alle gambe. Tutto questo di fronte agli sguardi increduli di altri proprietari di cani e di alcune persone che stavano facendo jogging. L’attacco è durato non più di un paio di minuti e alla fine, anche per le grida dei passanti, i tre cani sono fuggiti.La proprietaria di Fred, questo il nome del cucciolo, è stata portata in ambulanza al pronto soccorso del San Camillo, dal quale i medici l’hanno dimessa dopo alcune ore con una prognosi di dieci giorni e dodici punti di sutura alle braccia. Anche Fred è uscito malconcio dalla battaglia: per lui punti di sutura alle gambe e ferite varie in tutto il corpo.E’ dunque partita la caccia al branco, che a quanto pare si sarebbe reso responsabile di altre aggressioni simili. Tra gli abituali frequentatori di villa Pamphili si fa avanti l’ipotesi che non si tratti di cani randagi, bensì di tre cani appartenenti ad una signora che ha l’abitudine di lasciarli liberi di scorrazzare per il parco. Resta il fatto che nel polmone verde più grande di Roma i controlli non siano ancora stati organizzati a dovere.