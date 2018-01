Cinque baby rom accerchiano turista inglese e gli sfilano il portafoglio: la più giovane ha 10 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiare in bus e metro con l'incubo dei borseggiatori. Nella stazione della metropolitana «Barberini», i carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno bloccato 5 nomadi di età compresa tra i 10 e 14 anni, tutte domiciliate nel campo nomadi di Castel Romano, per aver sfilato il portafogli dalle tasche di una turista inglese di 23 anni dopo averla accerchiata.Non è che una delle operazioni portate a termini nel weekend durante i controlli dei carabinieri del Comando provinciale a bordo dei mezzi pubblici e alle fermate della metro prorpio per contrastare i furti ai danni di turisti appena arrivati a Roma e di viaggiatori. In meno di 48 ore sono stati arrestati 12 borseggiatori, per lo più ragazze giovanissime, con l'accusa di furto aggravato.I carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno arrestato un 43enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a rubare lo smartphone dalla tasca del giubbotto di un turista alla fermata metro Cavour. Due romeni, di 27 e 38 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Roma San Giovanni perché sorpresi a derubare una 78enne romana. I complici, approfittando della ressa di persone a bordo dell'autobus della linea 51, le hanno sfilato il portafogli dalla borsa. I carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato due 16enni, domiciliate al campo nomadi di Castel Romano e con numerosi precedenti specifici, che, insieme a una complice 12enne - non imputabile per legge - avevano appena derubato dello smartphone una turista 37enne iraniana.Infine, due 15enni romani sono stati bloccati dai carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese a bordo del tram 8, subito dopo essere stati sorpresi a derubare un'anziana del portafogli.