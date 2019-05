Betoniera travolge auto sulla Casilina e investe passanti: 4 feriti gravi. «L'autista rideva»

di Marco De Risi

Un uomo alla guida di una betoniera ha travolto diverse auto sullaa Roma, all'altezza di via Pietro Belon in zona Torre Maura. A quanto risulta sembrerebbe si tratti di un atto volontario e non di un incidente. Richiesto l'intervento di mezzi di soccorso sul posto. Al momento sarebbero 4 I feriti.Tre passanti in codice rosso sono stati portati al pronto soccorso del policlinico Casilino. Anche l'autista, un italiano di 48 anni incensurato, è in prognosi riservata all'Umberto I.L'uomo - stando alle prime ricostruzioni - rideva mentre guidava il mezzo.