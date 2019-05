Dodici rapine in un mese: otto anni alla banda del taglierino

di Adelaide Pierucci​

Rubavano scooter Sh 150 e poi mettevano a segno rapine ai Burger King e nei supermercati, tra la Tuscolana e l’Ostiense, armati di taglierino. Con il motorino intestato all’attivista di estrema sinistra Nunzio D’Erme, che ne aveva denunciato subito il furto, hanno compiuto almeno quattro dei dodici colpi messi a segno nell’estate scorsa in poco più di un mese. Rapine con taglierino o coltello che il sorvegliato speciale Francesco Talotti, 31 anni, e l’amico Francesco Orsini, 36, tutti e due del Quadraro, ora dovranno pagare con una condanna rispettivamente a 8 anni e 2 mesi e 7 anni e 2 mesi di carcere. Le pene sono state così calcolate grazie alla scelta del rito abbreviato, che garantisce uno sconto di un terzo sulla condanna. Il pm Andrea Cusani nelle richieste era partito dai 12 anni di reclusione. Pena minore, 2 anni di carcere, invece, per un incensurato che aveva spalleggiato uno dei due in un colpo, mettendo a disposizione anche la moto.



IL FURTO

D’Erme, ex consigliere comunale e plurindagato per le occupazioni, aveva denunciato il furto dello scooter l’11 maggio del 2018. Lo stesso giorno Orsini e Talotti, arrestati poi dai carabinieri, coperti da bandane e casco, rapinano il Burger King di via Ostiense. Una settimana dopo i due sospettati, secondo l’accusa, passeranno a quello di via Tuscolana, rapinato due volte nell’arco di 48 ore. Sempre con lo scooter di D’Erme, ed in particolare il giorno dopo il furto, all’Appio Latino viene rapinato il Carrefour. Ma, tra il V e l’VIIIMunicipio, verranno colpiti anche altri market come la Coop, il Conad, l’In’s, Acqua e Sapone. I due rapinatori in scooter erano diventati il terrore delle cassiere. Durante una fuga, sempre con lo scooter di D’Erme, una passante era stata travolta riportando ferite e fratture. Un episodio contestato solo ad Orsini che al momento dell’arresto aveva delle abrasioni in via di guarigione. Da questa ulteriore accusa, però, il trentenne è stato assolto.

