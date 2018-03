Presa la banda di ladri acrobati, arrestati 9 rom: svaligiavano le case delle zone più ricche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale stanno notificando un'ordinanza custodia cautelare nei confronti di 9 persone (7 in carcere, 2 agli arresti domiciliari), emessa dal gip del Tribunale di Roma a seguito degli sviluppi di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma. Si tratta di rom di seconda generazione, di origine slava, ma nati e cresciuti in Italia, dimoranti nel comune di Roma e in quelli limitrofi, accusati associazione per delinquere finalizzata ai furti e rapine in abitazioni e ville.Un indagato deve anche rispondere del tentativo di fare abortire una ragazzina minorenne, della stessa etnia. L'indagine, avviata nell'ottobre 2016 e conclusa a maggio 2017, condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, ha già portato all'arresto di 12 persone in flagranza di reato e al recupero di refurtiva di ingente valore, restituita alle vittime. L'attività investigativa ha consentito, inoltre, di identificare gli indagati, propri professionisti che svaligiavano le case, prevalentemente dei quartieri più ricchi di Roma, con una destrezza fuori dal comune.Introducendosi facilmente all'interno, anche ai piani superiori, grazie alla loro agilità e abilità acrobatica e portavano via dalle abitazioni denaro, oggetti in oro e qualsiasi oggetto di valore. I carabinieri hanno individuato la base operativa dove venivano pianificati i colpi. Di ingente valore la refurtiva recuperata e già restituita ai proprietari.