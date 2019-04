di Marco De Risi

Un dramma si è consumato nel primo pomeriggio alla, una zona che si trova fra la Cassia e La Storta. Un bambino di 8 anni è precipitato dal palazzo dove abita con la famiglia finendo sulla strada. Un volo dal quinto piano che l’ha ridotto in gravissime condizioni. Tutto si è consumato, intorno alle 15.30, in una palazzina di via Giulio Galli. A dare l’allarme è stato un passante che ha visto il bambino, sporco di sangue e che non dava segni di vita. Il minore pochi minuti prima era in casa con la madre e la nonna che non si sono accorte del dramma. Sul posto sono accorse diverse pattuglie della polizia ed un’ambulanza. I sanitari si sono resi conto che il minore era molto grave anche se sembrava cosciente. Ecco che è prevalsa la scelta di fare intervenire l’eliambulanza. Questione di pochi minuti e l’elicottero è atterrato su uno spiazzo della strada. Il piccolo è stato messo a bordo e trasportato al policlinico Gemelli . La madre e la nonna del minore (le persone con le quali era i casa al momento del dramma) sono state portate in commissariato per essere ascoltate dagli investigatori. Da quanto si apprende si sarebbe trattato di un incidente. Il minore sarebbe scivolato accidentalmente da una finestra.