Roma, bimba di 4 anni rischia di annegare nella piscina di un centro estivo: è in pericolo di vita

Una bambina di 4 anni ha rischiato di annegare in piscina dopo essere stata colta da un malore improvviso. È successo ieri al campo estivo per bambini della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in zona Cassia, a Roma. Secondo quanto si apprende, la bimba era in piscina quando si sarebbe sentita male rischiando di annegare. Immediati sono scattati i soccorsi degli insegnanti: qualcuno ha subito chiamato il numero unico per le emergenze, mentre altri l'hanno tirata fuori dell'acqua.

Piscina sequestrata

La bambina è stata trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverata in prognosi riservata e tutt'ora in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti oltre i sanitari del 118 anche i Carabinieri Comando Stazione Roma Tomba di Nerone. La piscina, temporaneamente, è stata sequestrata. Indagini in corso.