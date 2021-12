Roma, vestito da Babbo Natale rapina una farmacia: caccia al bandito con la pistola

Un uomo vestito da Babbo Natale ha rapinato, armato di pistola, una farmacia a Roma. Nel kit da rapina del bandito anche barba bianca e cappello rosso. Sulla videnda indagano ora i Carabinieri.

Vestito da Babbo Natale rapina farmacia a Roma

Il singolare colpo è avvenuto ieri pomeriggio in via Luigi Bodio, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Trionfale. Il rapinatore, puntando l'arma, ha costretto la farmacista a consegnare parte dell'incasso poi è scappato a piedi per le vie limitrofe. Sulla vicenda sono in corso indagini degli uomini dell'Arma che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere in zona.