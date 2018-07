Autocisterna si ribalta: 20mila litri di gasolio in strada, traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos e disagi alla viabilità in via Laurentina dove questa mattina intorno alle 7.30 un auto cisterna si è ribaltata perdendo il proprio carico: circa 20 mila litri di gasolio. Non risultano esserci feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di riportare la situazione alla normalità ma soprattutto di contenere i danni e i potenziali rischi dell'incidente. Ancora da chiarire, invece, le cause che hanno portato il mezzo a ribaltarsi. Per motivi di sicurezza, la parte di via Laurentina all'incrocio con i Castelli Romani nella riserva di Decima Malafede in zona Solforata, è stata interdetta al traffico. In zona si registrano rallentamenti.Sul posto anche il personale dell'Arpa Lazio per i dovuti controlli. Il carburante disperso, fanno sapere i tecnici, è rimasto limitato ad un'area cementata contigua alla strada e le ditte di spurgo si stanno recando sul luogo per le operazioni di pulizia. I tecnici dell'Arpa effettueranno tutte le verifiche ambientali del caso, anche se dai primi controlli, trattandosi di un'area molto limitata, lo sversamento dovrebbe essere agevolmente contenuto.