Auto travolge passanti a San Pietro: 5 feriti, 3 sono bambini

Una comitiva di turisti polacchi travolta da un'auto a pochi passi da piazza San Pietro. Un incidente che ieri sera verso le 20.30 ha fatto scattare la massima allerta in via della Conciliazione, anche se poi in pochi minuti è emerso che si è trattato di un incidente stradale. Nessun atto deliberato, solo la perdita di controllo di un'utilitaria scivolata sulla strada bagnata.Un romano di 35 anni si è infatti girato in testacoda con la sua Clio grigia investendo con la parte posteriore della vettura i pellegrini polacchi in via della Conciliazione.È quanto emerge da una primissima ricostruzione di polizia e vigili. Secondo quanto si è appreso, l'auto ha centrato i turisti polacchi che si trovavano sul marciapiede e che provenivano da piazza San Pietro diretti a Castel Santangelo: si tratta di un uomo con due figli e di una madre con uno. Il più piccolo dei bambini, 4 anni, è stato sbalzato dal passeggino. Contusi anche i bambini di 4 e 12 anni.

La macchina è finita anche contro il semaforo all'incrocio con via Traspontina. L'automobilista romano si è fermato a prestare soccorso. I feriti non sono in pericolo di vita. I bambini sono stati trasportati al Bambino Gesù, mentre i genitori al Santo Spirito e al San Camillo. Vista la situazione poteva insomma finire molto peggio, specie per il bimbo sul passeggino, distrutto nell'impatto.

Il romano, sotto choc, ha detto ai vigili di avere perso il controllo dell'auto per l'asfalto bagnato arrivando da via San Pio X. E' incensurato ed è apparso sobrio, ma sarà comunque sottoposto all'alcoltest. La Clio, sempre secondo i primi accertamenti, non viaggiava a velocità sostenuta.

