Auto si sgancia dalla bisarca e precipita su una Fiat 500 Foto

Un'auto è caduta da una bisarca finendo su una macchina in transito. È successo questa mattina a Roma in via Isacco Newton, all'altezza della rampa di uscita Magliana. L'automobile trasportata da una bisarca, si è staccata dagli ancoraggi ed è caduta su una macchina che stava passando in quel momento. Un incidente decisamente anomalo che per fortuna non ha causato feriti e che ha visto l'intervento sul posto degli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Tutto è accaduto alle 10, circa, all'altezza della rampa di uscita Magliana quando il camion ha frenato per via del rallentamento del traffico, e l'auto che era caricata più in altro, proprio sopra la cabina del mezzo, è caduta sul tettuccio della Fiat 500 che precedeva il camion. Il conducente dell'auto colpita non si è accorto di nulla, se non quando, dopo lo schianto, è sceso capendo il rischio che aveva corso.