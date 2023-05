Roma, arrestato professionista di 50 anni insospettabile: per dieci anni ha prodotto e diffuso foto e video pornografici di minori

Arrestato per pedofilia, è un professionista insospettabile, cinquantenne e italiano. L'uomo produceva materiale di pornografia minorile e per anni è stato attivo nella comunità virtuale pedofila The Love Zone (Tlz).

Per oltre un decennio era riuscito a eludere le indagini nel Darkweb con abilità informatiche tali da renderlo "una primula rossa", ma è stato individuato anche attraverso l'impiego di agenti sotto copertura del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Arrestato per pedofilia, indagine lunga e delicata

Agenti che hanno operato sia come utenti che come vittime per arrivare a smascherare l'uomo.

Nei confronti dell'uomo, conosciuto con lo pseudonimo di Shadow, vengono contestate le accuse di violenza sessuale aggravata, commessa ai danni di minori di 10 anni, associazione per delinquere finalizzata alla diffusione di pratiche di pedofilia, alla condivisione di notizie utili all'adescamento di minori e allo scambio, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, e di consigli utili per porre in essere attività illecite e diffusione di materiale raffigurante abusi sessuali su minori, anche inedito e autoprodotto.

L'inchiesta non è chiusa

Nel corso dell'operazione che ha portato l'uomo in carcere sono stati sequestrati supporti informatici con centinaia di migliaia di foto e video che ora verranno analizzati dagli uomini della Polizia Postale, diretti da Ivano Gabrielli.

Ora le indagini proseguono anche per accertare eventuali altri episodi.