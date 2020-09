«Per un attimo ho temuto di aver perso mia figlia. Solo quando l'ho vista uscire fuori da quella montagna di rami e foglie mi sono tranquillizzato. Non è morta per un soffio, una manciata di centimetri». Luca Laurenti, biologo e ricercatore del policlinico Umberto I, venerdì sera stava rientrando a casa quando sua moglie lo ha chiamato, spaventata, perchè Giovanna, la figlia 19enne, era rimasta schiacciata sotto un albero crollato in via Filippo Marchetti, al Nomentano: «Sono corso verso la strada che mi aveva indicato mia moglie e ho pensato veramente che fosse accaduto il peggio: lungo via di Novella un altro albero crollato, cerano rami a terra ovunque -racconta Laurenti- uno scenario apocalittico. Non appena ci siamo abbracciati è svenuta per la paura». La ragazza era a bordo della sua microcar e stava facendo manovra quando ha visto l'albero venire giù: «Con la coda dell'occhio ha notato un ramo abbassarsi e ha ingranato la retromarcia-precisa il biologo -per questo il tronco non ha preso il tettino». Dopo aver soccorso la figlia, Laurenti ha recuperato la macchina a avviato la procedura legale. Anche se: «Sono furioso con questa amministrazione- dice-Giovanna poteva morire perché non c'è manutenzione e gli alberi continuano a crollare. La città è allo sbando ed è amministrata da criminali». Uno sfogo pubblicato anche sul suo profilo Facebook a cui ha risposto Andrea Severini, il marito della sindaca Virginia Raggi: «Capisco lo spavento -ha replicato Severini - ma gli alberi crollano in tutte le città».

Un altro schianto, analogo a quello di via Marchetti, si è registrato in via Francesco Denza, ai Parioli: «Mia moglie stava camminando insieme alle nostre figlie -racconta Federico- dopo una raffica di vento, un platano di almeno quattro metri è venuto giù. Hanno avuto il tempo di spostarsi e nessuna di loro si è ferita. Ma la paura è stata tantissima». Crolli pure sul litorale romano dove da Ostia e Fiumicino sono piovute decine di segnalazioni: «Stavo rientrando a casa e stavo guidando lungo viale dei Pescatori verso Ostia-segnala Filippo Tiziani, un residente del X municipio- il ramo di un pino si è staccato. Ho avuto giusto il tempo di frenare per evitarlo. Ho temuto il peggio ma per fortuna, non c'erano altre macchine lungo la strada».



La strage di alberi non ha risparmiato uno dei polmoni verdi della città: a Villa Doria Pamphilj sono caduti otto alberi. Un bollettino di guerra: «Non ci sono stati incidenti e nessuno è rimasto ferito -precisano i responsabili dell'associazione- ma la situazione è drammatica. Abbiamo registrato la caduta di un pino verso viale Dolores Ibarruri, un grosso leccio è piombato abbattendo una recinzione. Ancora: un ramo si è staccato da un albero che costeggia viale Ada Gobetti, un leccio e un ippocastano, nel lato est, sono stati gravemente danneggiati».

