Roma, violenta una ventenne in strada a Testaccio: arrestato dipendente di un supermercato

Ha seguito una giovane cliente fuori dal supermercato, l'ha trascinata in un vicolo e ha abusato di lei. È accaduto ieri pomeriggio a Testaccio. Il dipendente del supermercato, un 50enne, è stato poi arrestato dalla polizia per violenza sessuale. Gli agenti lo hanno raggiunto nel negozio. La ragazza, una 20enne, era riuscita a scappare e aveva dato l'allarme. È stata visitata in ospedale e giudicata guaribile con un giorno di prognosi.

Il 50enne sarebbe già noto alle forze dell'ordine. È stato bloccato dalla polizia all'interno del supermercato dove era ritornato a lavorare. Dopo essere stata visitata in ospedale la ragazza si è recata negli uffici di polizia per sporgere denuncia. Gli agenti hanno avviato le ricerche e hanno individuato che è stato arrestato per violenza sessuale.

Roma, choc a Testaccio: «Sono stata violentata nel supermarket»

Ultimo aggiornamento: 10:59

