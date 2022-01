Roberto Frezza precipita dal tetto della sua ex scuola a Firenze: aveva 20 anni. Forse voleva girare un video

L'utimo post su Instagram è la foto di un tramonto accompagnato dalla frase: «I'm going back to start" (Torno indietro per iniziare). Un'immagine che adesso è accompagnata dal dolore degli amici di Roberto Frezza, il ventenne che nella notte tra venerdì e sabato scorsio è precipitato dalla tettoia che sovrasta la scala antincendio di una scuola a Bagno a Ripoli (Firenze), l'Isis Gobetti Volta, la sua vecchia scuola. Il ragazzo è morto nella serata di domenica all'ospedale fiorentino di Careggi dove era stato trasportato in condizioni apparse subito disperate.

APPROFONDIMENTI CORNO ALLE SCALE Andrea Cembali si sporge per scattare un selfie, ma precipita nel... LA CARRIERA Morto Renato Cecchetto: chi era l'attore e doppiatore di Shrek e... L'INCIDENTE Cade dal balcone mentre scatta un selfie, grave una 15enne a Ostia

Andrea Cembali si sporge per scattare un selfie, ma precipita nel burrone e muore: aveva 29 anni

Elena Pellegrini morta in Trentino mentre faceva “bouldering”: scivolata sulle rocce, aveva 26 anni

«Per sempre Roby», scrivono gli amici oggi sotto quell'immagine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che conducono le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Massimo Bonfiglio, il ventenne era insieme a un amico: i due si sarebbero introdotti nell'edificio scolastico che Roberto aveva frequentato prima di iscriversi alla facoltà di ingegneria; una volta in cima alla scala antincendio, il ventenne avrebbe messo un piede nel vuoto precipitando per diversi metri. L'amico di Roberto è stato ascoltato dai carabinieri. Forse i due, sempre stando alla ricostruzione degli investigatori, erano saliti in cima alla scala antincendio per scattarsi dei selfie e girare un video.