Roberto Coppola, il cuoco sparito per 7 anni e ritrovato in Texas. La mamma: «Ha chiesto di essere lasciato solo. Vorrei solo dirgli che ora sono felice»

Per anni ha chiesto che fosse cercato. Da quel 2 luglio del 2016 mamma Anna non aveva più notizie di suo figlio. Fino a ieri: Roberto Coppola, 43 anni, è stato ritrovato in Texas dopo 7 anni di silenzio. E' vivo e sta bene. «È il regalo di Natale più bello che potessi mai immaginare. Sono rinata: saperlo in vita e sapere che sta bene...», dice la mamma Anna Maiorano al Corriere della Sera.

La nuova vita

Con la mamma ancora non si è sentito. «So che sta in Texas, che lavora.

Forse si è fatto una famiglia, non lo so - racconta - Ha chiesto per il momento di essere lasciato solo. Ha anche detto che quando sarà pronto mi contatterà e mi spiegherà le sue motivazioni, che non ho mai saputo né compreso, ma poco importa. Anzi, il perché abbia agito così non mi interessa. Voglio rispettare, come ho sempre fatto, la libertà di mio figlio. Non voglio invadere la sua vita».

La scomparsa

Roberto ha girato il mondo e ha vissuto in Nord Europa per diversi anni, per poi trasferirsi in Canada nella città più grande della provincia canadese dell’Alberta. Lì l'ultimo avvistamento nel 2016. «Era la fine di giugno. Io dovevo raggiungerlo in Canada, per andare a trovarlo. Mi ha chiamato poco prima: “Mamma, non venire”, mi ha detto. Si era da poco lasciato con la sua compagna dell’epoca. “Mi ha sbattuto fuori, non saprei dove ospitarti”. È stata l’ultima volta che l’ho sentito. Ho aspettato qualche mese prima di fare denuncia».

La morte del padre



«Era da poco morto mio marito, dopo anni di malattia - racconta ancora la mamma - Lui ne ha sofferto molto. Gli era legatissimo. È andato in depressione dopo la notizia della sua morte. Non so. Se avrà voglia, quando ci sentiremo o quando ci incontreremo, mi racconterà».

Il cellulare

La svolta: il ritrovamento del suo cellulare. «Ce l’aveva una ragazza spagnola. È stata una notizia che mi ha fatto spaventare, che mi ha fatto temere scenari orribili, e invece da lì gli investigatori sono riusciti a individuare sue nuove tracce e a scoprire che stava bene».