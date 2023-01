Roberta Martini, l'ex modella e influencer rapinata in casa a Milano: è stata sequestrata e legata. Sottratti gioielli e 5mila euro in contanti

Notte di terrore per l'ex modella e ora imprenditrice e influencer Roberta Martini. Tre ladri sono entrati nel suo appartamento a Milano, legandola con delle fascette il tempo necessario per sottrarle circa 5mila euro in contanti oltre che gioielli il cui valore è ancora da quantificare. I tre avevano il volto coperto da passamontagna e sono entrati da una finestra della casa al piano terra. Indaga la Polizia, la donna non ha avuto conseguenze.

Afef, il marito Alessandro Del Bono rapinato a Milano: vetro della Ferrari rotto per rubare l'orologio da 40mila euro

I malviventi si sono introdotti nell'appartamento al pieno terra di un palazzo in zona Porta Romana, a Milano, intorno alle 3 di notte di venerdì 13 gennaio. Una volta terminato il furto, i rapinatori hanno liberato l’imprenditrice e si sono dati alla fuga.

«Grazie a voi che mi state scrivendo in tantissimi. Sto bene ma sono ancora molto sotto choc», ha scritto lei in mattinata su Instagram.

Costretta ad aprire la cassaforte

Il bottino dei tre rapinatori entrati intorno alle 3 nell'abitazione milanese dell'influencer ed ex top model Roberta Martini era chiuso in una cassaforte che la donna è stata costretta ad aprire. I rapinatori hanno forzato la finestra al piano terra e l'hanno legata con delle fascette che si erano portati (segno secondo gli investigatori che non erano degli sprovveduti). Sulla scena non sono comparse armi. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile.