Franco Colleoni, ex segretario provinciale Lega, ucciso nel cortile di casa a Dalmine

Franco Colleoni ucciso oggi a Dalmine. Omicidio nel Bergamasco sul quale stanno indagando i carabinieri di Treviglio. Vani i soccorsi del 118. Franco Colleoni, ristoratore ed ex esponente di spicco della Lega, è stato ucciso questo pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella sua proprietà. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo alla testa e l'uomo è morto sul colpo. Il delitto è avvenuto nel cortile di un'abitazione alla periferia della cittadina, che ospita anche il ristorante di proprietà della vittima. Dalmine è un grosso comune alle porte di Bergamo.

Chi è Franco Colleoni

La vittima è Franco Colleoni, 68 anni, di Dalmine, titolare del ristorante dal nome emblematico "Il Carroccio". Colleoni era molto conosciuto nella bergamasca perché storico segretario provinciale della Lega fino al 2004 e anche assessore provinciale. Alcuni malviventi sono entrati nel cascinale dove Colleoni si trovava insieme alla moglie e i Carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto fino al cortile dove è avvenuta l'aggressione con un corpo contundente che ha provocato la sua morte.

