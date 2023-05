Ristorante “all you can eat”, lavoratori in nero e 80 chili di pesce e carne scaduti: maxi multa dopo il blitz

ANCONA - Nel ristorante “all you can eat” alla Baraccola di Ancona c'erano due lavoratori in nero e due irregolari.

I PRODOTTI

I controlli sono stati effettuati dal personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Polizia di Stato, del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, della Polizia locale (Ufficio Commercio) e dell’Ufficio Igiene Alimenti dell’Azienda Sanitaria Territoriale. In particolare nel servizio pomeridiano al Piano di Ancona è stato sanzionato un esercizio commerciale per non aver emesso regolarmente scontrini fiscali. Nell'ambito di un’attività di osservazione, è stato controllato un utente che non aveva con sé lo scontrino fiscale, pur avendo acquistato dei prodotti alimentari presso il predetto locale commerciale: il titolare è stato quindi verbalizzato dai militari della Guardia di Finanza, mentre sono in corso accertamenti per verificare la correttezza delle licenze amministrative. Nel ristorante alla Baraccola, invece, l’ufficio Igiene Alimenti ha verificato la non conformità delle condizioni igienico-sanitarie, l’esistenza di numerosi prodotti privi di tracciabilità, inoltre non è stata rispettata la filiera produttiva del pesce fresco, con una carenza igienico -sanitaria anche per ciò che riguarda la lotta agli infestanti.