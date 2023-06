Uno sguardo, una parola di troppo rivolta a una ragazza. È bastato questo a scatenare la reazione violenta di un 34enne, che l'altro ieri sera ha aggredito un giovane a Carpineto Romano davanti a un ristorante. L'uomo mentre si trovava con un gruppo di persone nell'area antistante a un noto locale, ha dato in escandescenze e ha finito per spaccare un grosso bicchiere di vetro in faccia a un 24enne, "colpevole" di essersi trattenuto a parlare con una giovane donna arrivata al ristorante assieme a un'altra comitiva. A lanciare l'allarme al 112 sono stati alcuni clienti, che avevano assistito alla scena insieme con il gestore dell'attività, al cui interno era in corso una festa.

«Gli addetti alla sicurezza non si sono accorti di quello che stava succedendo fuori - questa la ricostruzione del titolare - perchè tutto si è svolto esternamente, ma a un certo punto, quando ho visto il ragazzo con il volto pieno di sangue che chiedeva aiuto, ho chiamato subito i carabinieri e l'ambulanza, poi ho mandato via tutti, ho chiuso il locale perchè non mi sembrava il caso di proseguire la serata con i festeggiamenti». Attimi di panico alla vista del sangue e fuggi fuggi nel piazzale. Chi chiamava il numero d'emergenza delle forze dell'ordine, chi l'ospedale per chiedere l'intervento di un'ambulanza. La vittima è stata trasportata con un mezzo del 118 al pronto soccorso di zona e curata per ferite e tagli profondi provocati dal boccale frantumato in faccia: la prognosi è stata di 20 giorni.

Mentre la vicenda veniva ricostruita in ospedale attraverso il racconto del 24enne, l'aggressore aveva fatto perdere ogni traccia. Ma la fuga è durata poco: l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia colleferrina e denunciato per lesioni gravi. Ancora non del tutto chiara la vicenda.

Dagli accertamenti il 24enne aveva cenato nel ristorante, mentre l'aggressore sembra fosse stato bloccato, insieme con altri amici, dal servizio di sicurezza all'ingresso del locale. Il gruppo probabilmente aveva deciso di andare via quando è scoppiata la rissa scaturita da motivi di gelosia che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Sulle prime si era ipotizzato che a colpire il ragazzo fosse stata una bottiglia. Ma su questo aspetto ha fatto chiarezza il proprietario. «Vogliamo precisare - aggiunge il ristoratore - che qui utilizziamo solo bottiglie di plastica e non di vetro».