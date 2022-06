Rimini, stacca il dito a morsi all'avversario e lo mangia: rissa in spiaggia finisce nel sangue

Ha staccato a morsi il dito dell'avversario e l'ha ingoiato. È la scena da film horror avvenuta ieri alle 3 di notte in una spiaggia di Rimini, dove una rissa è finita nel sangue. Stando alle prime ricostruzioni, la lite avrebbe coinvolto 4 persone, due africani e due albanesi. Tre persone sono state fermate dalla polizia.

La rissa

Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la lite tra i 4 uomini, all'altezza del bagno 70. Secondo le ricostruzioni i quattro uomini si sono picchiati selvaggiamente e al culmine della lite, uno dei due africani avrebbe staccato a morsi una falange della mano destra a uno degli albanesi, ingoiandola. A mettere fine alla rissa sono stati i poliziotti della Questura di Rimini e le guardie giurate dell'istituto di vigilanza Vigilar, che stavano pattugliando l'arenile a bordo dei quad.

Tre arrestati

I poliziotti hanno arrestato i due albanesi (incluso quello con il dito mozzato che ha 26 anni) e il nigeriano (anche lui 26enne) autore del gesto, che si trovano in carcere in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani. Gli inquirenti indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e sono alla ricerca della quarta persona presente in spiaggia al momento dei fatti.