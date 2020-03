L'ipotesi del pareggio in questa partita non era contemplata. La vittoria dei carabinieri forestali, nello scontro tra gli investigatori pescaresi impegnati nelle indagini sulla tragedia di Rigopiano, si traduce però in una autentica debacle per l'ex capo della squadra mobile Pierfrancesco Muriana, che vede finire in archivio le accuse di falso rivolte ai colleghi con gli alamari e si ritrova a sua volta indagato per favoreggiamento del depistaggio delle indagini, con all'orizzonte la probabile contestazione aggiuntiva di...

Ultimo aggiornamento: 10:12

