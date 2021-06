La situazione è talmente disperata che all'Ama è rimasto l'illusionismo: «Proviamo a far sparire i rifiuti nei camion, Ama come David Copperfield», scherza l'ad Stefano Zaghis. Poi si fa serio, perché c'è molto poco da ridere: nel quartier generale della municipalizzata è arrivata l'ennesima cattiva notizia. Anzi due: gli impianti appena trovati, fuori Roma, per tamponare l'emergenza nella Capitale sono già in crisi. Uno, a Viterbo, nella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati