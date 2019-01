© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Disavventura e spavento per alcuni pendolari reatini che questa mattina hanno preso il treno per L'Aquila, partito da Terni alle 5.29. Poco prima delle 7, quando la carrozza era da poco entrata nella provincia de L'Aquila, all'altezza della stazione di Vigliano d'Abruzzo, il convoglio avrebbe colpito tre cavalli (uno poi deceduto). Il treno è rimasto nei binari e subito è partita la macchina dei soccorsi. Nessun ferito tra i passeggeri (una decina) e circolazione bloccata per un'ora e mezza circa. Sul posto la squadra di pronto intervento Rfi de L'Aquila che ha la manutenzione del tratto e la polizia.