Rieti, rinvenuto un cadavere dentro un'auto: potrebbe essere quello della donna scomparsa a luglio. La vettura è quella dell'ex postina scomparsa

RIETI - E' stato ritrovato un cadavere dentro un'auto: potrebbe trattarsi di Silvia Cipriani, ma sono in corso verifiche e indagini.

Il cadavere è stato ritrovato in località Scrocco, tra i Comuni di Montenero Sabino e Casaprota. La scoperta da parte di un cercatore di funghi. Sul posto si trovano uomini della Protezione civile e dei carabinieri. L'auto ritrovata sembra esere una Fiat Palio, come quella della ex postina di Contigliano. Filtrano conferme che l'auto ritrovata, non lontano dalla carreggiata e notata da un automobilista che si era dovuto fermare a bordo strada per un guasto alla sua vettura, sia proprio la Fiat Palio della ex postina di Contigliano scomparsa a fine luglio.

Gli accertamenti in corso diranno se si tratta della donna, di 77 anni, ex postina, che è scomparsa dalla fine di luglio dalla sua abitazione di Cerchiara, frazione di Rieti. Non fu più vista nemmeno la sua auto, una Fiat Palio. Le ricerche si erano concentrate, tra le altre zone, proprio a Montenero, ma dell'auto non si era trovata traccia.

Gli accertamenti dovranno confermare o confutare se il cadavere sia quello della donna oppure no.