Rieti, morto escursionista al Terminillo: è scivolato in un canalone davanti agli amici

RIETI - E' morto un escursionista, 46 anni di Vicenza, che stava scalando, insieme a tre compagni di cordata, la parete est del Terminillo questa mattina, 27 dicembre. Per cause in corso di accertamento è scivolato da un canalone intorno alle 10. I soccorsi erano stati allertati dai compagni di escursione (rimasti illesi). Sul posto sono arrivati polizia, soccorso alpino, vigili del fuoco e 118. I corpo è stato recuperato intorno alle 11.45. A quel punto, allertato per tempo l'elicottero regionale del 118 Pegaso, è stato fatto arrivare in posto il medico di bordo che ne ha purtroppo constatato il decesso. Il corpo dello sfortunato escursionista, è stato poi riportato dai soccorritori su strada per essere consegnato poi alle autorità locali.



La morte del 46enne arriva dopo le tre vittime dei giorni scorsi sul Gran Sasso, due delle quali erano scalatori precipitati in cordata.