Rieti, grosso platano cade sulle auto dopo una grandinata: tragedia sfiorata Famiglia appena scesa dal veicolo / Le foto

di Andrea Scasciafratte

RIETI - Il maltempo provoca la caduta di un grosso platano a Contigliano: tre auto schiacciate, tragedia, fortunatamente, solo sfiorata per pura coincidenza.E' accaduto intorno alle 17.30 in piazza Martiri di via Fani. Tre le auto schiacciate da un grosso platano: una Alfa Mito, una Rover e una Peugeot. Intervento Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri di Contigliano.Solo dalla Mito erano appena scese quattro persone. Poco prima era in corso una violenta grandinata.