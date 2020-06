Revenge porn, ruba foto private dal cloud del suo ex e le diffonde via chat: 38enne indagata

Rubava le foto sul cloud del suo ex attraverso un dispositivo installato a cui aveva accesso e, ottenute le immagini intime, una donna di 38 anni, le inviava all'attuale compagna dell'ex fidanzato e a suo fratello. Su disposizione della Procura della Repubblica a Siracusa, agente della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno eseguito una perquisizione nei confronti della 38enne residente a Siracusa, che è stata indagata per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (il cosiddetto Revenge Porn). L'inchiesta è stata avviata in seguito alla denuncia della attuale compagna dell'ex fidanzato dell'indagata. Il pubblico ministero ha disposto la perquisizione che ha consentito di sequestrare le apparecchiature informatiche dove erano contenute le immagini. Ed è stato confermato l'utilizzo illecito dello spazio virtuale del cloud.

