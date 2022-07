Resta senza benzina sulla A4, esce dall'auto per chiedere aiuto: travolto e ucciso da un camion a 24 anni

TREZZO - In macchina in autostrada senza benzina. È morto così un ragazzo di 24 anni che nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022 è rimasto coinvolto in un fatale incidente lungo l’autostrada A4 fra Trezzo d’Adda e Capriate San Gervasio, in direzione di Venezia. Feriti altri due giovani nella notte di sangue sulle strade della Brianza.

La vittima è Koffi Foffie Romaric Adjei, 24enne di origini ivoriane, che viaggiava in auto insieme a due amici e che in Italia aveva trovato lavoro come operaio. Il ragazzo, che viveva a Seriate, si trova nella sua Fiat Bravo insieme a una 25enne nigeriana di Locate Triulzi (Milano) e a un indiano di 25 anni di Bagnolo Melle (Brescia) quando a un certo punto l'auto si ferma in seconda corsia perché rimasta senza benzina. Sono circa le 3 quando Koffi scende nel tentativo di spingerla, in quel momento una macchina in corsa riesce a schivarlo. Ma poco dopo, un camion lo travolge in pieno, finendo la sua corsa contro una Opel Mokka con due persone a bordo.

Per il ragazzo non c'è stato niente da fare, feriti in maniera lieve i due amici rimasti sulla macchina tamponata, trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illese invece le altre persone coinvolte.

Da quanto risulta il giovane era sbarcato in Italia come richiedente asilo dopo avere perso i genitori uccisi dalla guerra. In Italia aveva solo una «zia», non proprio parente ma amica di famiglia, che ora lo piange insieme ai suoi due amici, protagonisti di una notte da incubo.