Reggio Emilia, ucciso a colpi di arma da fuoco in una ditta di pneumatici: un fermato

Un uomo è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia, in una ditta di pneumatici. È successo nel primo pomeriggio e sull'omicidio indagano i carabinieri che avrebbero già fermato alcune persone, su cui si stanno facendo accertamenti, mentre si sta chiarendo la dinamica di quanto successo.

L'uomo si chiamava Salvatore Silipo, 29 anni. Si tratta di un dipendente della stessa ditta, che ha sede in via Verga. Da quanto ricostruito i carabinieri sono intervenuti poco dopo il fatto, successo intorno alle 15 dentro i locali dell'azienda, richiamati da alcune persone che avevano sentito gli spari. La pattuglia è intervenuta e avrebbe bloccato il presunto omicida, sfilandogli l'arma. Le indagini sono in corso per ricostruire movente e dinamica e per capire se ci sono altre persone coinvolte.

Una persona fermata

I carabinieri della Compagnia di Guastalla, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana, stanno indagando per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. La vittima è stata uccisa a colpi di pistola. Al vaglio la posizione di una persona fermata dai carabinieri reggiani.