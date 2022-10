Reddito di cittadinanza tolto per la seconda volta perché non ne ha diritto: aveva mentito sul modulo di richiesta

Gli hanno levato per seconda volta il del Reddito di cittadinanza. Un uomo di 31 anni, percepiva senza averne diritto un sussidio mensile di 500 euro. È stato beccato dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della Stazione di Castelfranco in Miscano in seguito a verifiche e accertamenti. Il non avente diritto è stato denunciato in stato di libertà dalla Procura di Benevento, l'uomo era già schedato dalle forze dell'ordine.

Proseguono quindi i controlli finalizzati a scovare le irregolarità circa la distribuzione del reddito di cittadinanza. Il 32enne aveva attestato nella relativa domanda circostanze non corrispondenti alla realtà, avendo omesso di indicare di essere proprietario di un'auto con cilindrata superiore a quella consentita, ricevendo il beneficio, revocato a seguito del controllo, di 500 euro dallo scorso febbraio.

Si tratta di un secondo episodio: infatti, l'uomo aveva già realizzato lo stesso iter procedurale nel 2020, quando il sussidio gli fu revocato a seguito di un controllo dell'Arma. In quella circostanza non aveva neanche restituito la somma indebitamente percepita, pari a 2000 euro.

