Reddito di cittadinanza ai camorristi: maxi blitz a Napoli, sequestrato un milione di euro

Dalle prime ore dell’alba, oltre 500 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata, stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo e nell’area metropolitana, perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro nei confronti di soggetti, tutti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, che hanno falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Ultimo aggiornamento: 11:05

