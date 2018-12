© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubano nelle borse di insegnanti e genitori durante la recita dei ragazzi. Un gesto che ha suscitato forte sdegno a San Pietro Vernotico; il furto è avvenuto dietro le quinte del teatro dove i ragazzini della scuola elementare si esibivano in un musical riprendendo un noto pezzo di Michael Jackson “Heal the world” con cui i giovani studenti dal palco mandavano un messaggio di speranza su come vorrebbero il futuro. Nessuno si è accorto di nulla nel momento in cui avveniva il furto, nel clou dello spettacolo. Solo dopo qualcuno ha notato che gli effetti personali delle maestre erano stati rovistati e mancavano i portafogli di tutte le borse lasciate nei camerini.