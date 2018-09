Rebibbia, detenuta lancia i due figli dalle scale orrore nella sezione nido. Uno è morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orrore nel carcere romano di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro stanno tentando di salvarlo. Lo si apprende dal presidente della Consulta penitenziaria e responsabile della Casa di Leda, Lillo Di Mauro. «Il fatto sarebbe accaduto - ha spiegato - all'interno della sezione nido, dove sono ospitati bimbi fino a tre anni».La donna di origini tedesche, con problemi psichici, passeggiando nell'area verde, avrebbe gettato dalle scale il figlio più piccolo di pochi mesi e avrebbe ripetuto il gesto contro il più grande di 3 anni che è stato trasportato d'urgenza in ospedale e sarebbe in pericolo di vita. Nel dettaglio . come cita una fonte Uspp, Sindacato polizia penitenziaria, il più piccolo nella carrozzina sarebbe stato spinto per primo dalle scale, il più grande che la donna teneva per mano è stato spinto subito dopo.