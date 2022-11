Rave party, «non possiamo intercettare i ragazzi»: stop di Tajani, tensione nel governo

Governo Meloni, questione intercettazioni per i rave - Il secondo consiglio dei ministri del nuovo governo è stato attraversato da malumori e tensioni, ieri, sul nuovo provvedimento anti rave proposto dal ministro Matteo Piantedosi. Il responsabile della Farnesina Antonio Tajani ha sollevato perplessità e chiesto molta cautela sulla possibilità di prevedere le intercettazioni per fermare preventivamente le feste non autorizzate. Materia inedita e tutta da studiare, avrebbe spiegato il ministro degli Esteri.

No alle intercettazioni come strumento di indagine per i rave party, insomma. In un consiglio dei ministri all'insegna delle battaglie identitarie, come il giro di vite sulla giustizia e l'introduzione di un nuovo reato per fermare i raduni illegali, anche Forza Italia ha rivendicato una storica battaglia liberale contro le intercettazioni. Ma è stata la stessa premier Meloni che avrebbe storto il naso e avrebbe commentato: «No, le intercettazioni no: sono ragazzi».

Giustizia, Covid: le prime mosse del governo Meloni. «Ora le bollette». Stretta sui rave, i medici no vax tornano in corsia (con le mascherine)

Qual è l'ipotesi allo studio? Oltre alle tradizionali intercettazioni telefoniche sono stati presi in considerazione anche i messaggi via whatsapp e le videochiamate: un ascolto a tutto campo. Su questo tema si è aperta una articolata discussione durante la riunione dell'esecutivo nel corso della quale i ministri di Fi, tra cui il vicepremier e responsabile della Farnesina, Antonio Tajani avrebbe chiesto molta cautela trattandosi di una materia inedita e tutta da studiare: «Dobbiamo stare attenti, l'utilizzo di questo strumento va contenuto e circoscritto ai reati di mafia».

Rave party, c'è il nuovo reato: per gli organizzatori fino a 6 anni di carcere

Da qui la decisione di ulteriori approfondimenti. In generale, sulla questione del contrasto ai rave già la precedente ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, aveva messo al lavoro i suoi uffici per definire una norma che mettesse l'Italia al passo con altri Paesi europei.