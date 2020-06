Anziano reagisce al rapinatore, che sotto la minaccia di un coltello vuole i soldi dell’incasso e lo costringe alla fuga.

Il protagonista è un anziano esercente di Villa Rosa che ieri pomeriggio, ha messo in fuga un malvivente solitario, a volto scoperto. Stando a quando si apprende, il malvivente armato di coltello è entrato nella sua attività di articoli da mare in via Filzi, a Villa Rosa. Però, il rapinatore non aveva messo in conto con l'esercente, che per nulla intimorito dalla minaccia del coltello, ha reagito e si è opposto a consegnare l'Incasso della giornata. A quel punto ne è nata una colluttazione, al termine della quale il malvivente non ha potuto far altro che abbandonare i suoi propositi e darsela a gambe. sulla vicenda indaga la compagnia dei carabinieri di Alba Adriatica.