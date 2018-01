Rapina in una villa a Sora , minorenne picchiato e derubato â€‹da tre banditi incappucciati

di marina mingarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina in villa ieri sera dopo le 22.00 in via Colle D'Arte a Sora. Tre malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nella casa dove al momento si trovava soltanto il fglio dei proprietari, un ragazzino di 17 anni. I banditi dopo averlo picchiato lo hanno immobilizzato. Una volta sicuri di poter agire senza problemi hanno arraffato tutti gli oggetti preziosi che sono riusciti a trovare nella villa. Il bottino si aggirerebbe sui 4000 euro. I rapinatori avrebbero trafugato anche un televisore molto costoso a schermo piatto. Subito dopo sarebbero scappati a bordo di una Renault. Non appena il ragazzino si è riuscito a liberare è scattato l'allarme ai carabinieri della compagnia di Sora. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari che hanno avviato le opportune indagini per dare un nome ed un volto ai malviventi. Il ragazzino , con ancora gli occhi pieni di terrore, è stato trasportato in ospedale in stato di schok. Le indagini dei carabinieri proseguono a ritmo serrato.