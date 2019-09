di Ermanno Amedei

In piena notte assaltano una villa a Lanuvio e picchiano i proprietari per farsi consegnare soldi e oggetti preziosi.Sono stati momenti di terrore quelli vissuti da una famiglia nella tarda serata di lunedì quando, poco prima della mezzanotte, si sono ritrovati in balìa die con il volto coperto da passamontagna.Nella casa, in via Montegiove, c’erano una coppia di coniugi, la loro figlia di pochi anni e gli anziani suoceri. Dopo la richiesta dei soldi, i malviventi hanno subito fatto capire di essere determinati schiaffeggiando il padre della bambina e il suocero i quali, anche per evitare che le donne e la piccola potessero rimanere ferite, ha consegnato tutto il contante che aveva a disposizione: alcune migliaia di euro con cui i malviventi sono fuggiti.Immediatamente dopo la fuga dei rapinatori, le vittime hanno chiamato i carabinieri ma all’arrivo dei militari i malviventi si erano dileguati. Della banda si sa poco se non che parlavano un italiano con inflessioni straniere ma si sa anche che questo è anche uno stratagemma spesso usato per depistare le indagini.Del caso si stanno occupando i carabinieri del Nucleo operativo di Velletri e i loro colleghi della stazione di Lanuvio.