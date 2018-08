Affittuario legato al letto e derubato dai padroni di casa: quattro arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno immobilizzato ad un letto, lo hanno rapinato di 3.500 euro, poi uno del gruppo ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un ladro in casa e cercando così di apparire come vittima del furto. È accaduto a Roma, in un appartamento condiviso da alcuni cittadini del Bangladesh. Scena surreale quando sul posto sono arrivati gli agenti del reparto volanti che hanno trovato il presunto ladro, legato mani e piedi ad un letto, sorvegliato da quattro uomini di età compresa fra i 30 e i 48 anni.L'uomo sul letto ha raccontato ai poliziotti di non essere assolutamente un ladro, ma l'affittuario di uno dei posti letto presenti all'interno dell'appartamento all'Alessandrino, dove vivono anche i quattro stranieri che gli avevano gettato gli effetti personali in strada. Preoccupato del gesto e anche in virtù del fatto che aveva già versato i 150 euro pattuiti per la condivisione dell'appartamento, ha chiesto spiegazioni agli altri stranieri che non solo gli hanno chiesto altri 300 euro, ma al suo rifiuto lo hanno immobilizzato, legato al letto e rapinato.I quattro, di cui tre fratelli, sono stati arrestati per tentata estorsione in concorso e rapina. Uno dei tre fratelli è stato inoltre denunciato per procurato allarme e simulazione di reato