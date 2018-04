Rapina alle pompe funebri finisce in tragedia, titolare muore dopo essere stato picchiato Caccia ai banditi

«Ci sentiamo impotenti. A Sant'Elpidio a Mare non si ricordano fatti di sangue tanto gravi. Abbiamo un sistema di videosorveglianza molto diffuso e contiamo molto su quelle immagini, a supporto delle indagini dei carabinieri». Il sindaco di Sant'Elpidio a Mare Alessio Terrenzi è sconvolto per la morte di Stefano Marilungo, il 65enne titolare di un'impresa di onoranze funebri morto dopo una rapina nella centralissima via Adige, probabilmente per asfissia dopo essere stato legato e imbavagliato, mentre il fratello Sergio, di 72 anni, è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme.



Il tutto - racconta il sindaco all'ANSA - «in una zona molto frequentata e con un grande afflusso di traffico, deviato su quella strada per i lavoro di una rotatoria dei lavori. Da quello che so, qualcuno ha suonato, dicendo di dover prendere accordi per un funerale, Stefano ha aperto ed è sceso nel magazzino - seguita -, in pratica la vittima ha aperto ai suoi assassini. Lo hanno aggredito, ma ha fatto in tempo a urlare. Il fratello lo ha sentito ed è sceso anche lui. È stato legato e imbavagliato e i tre hanno poi frugato in casa». I due fratelli abitavano nella casa sopra l'azienda: nessuno dei due è sposato e la madre è morta qualche mese fa. Il sindaco ha già ricevuto una telefonata dal prefetto di Fermo Maria Luisa D'Alessandro: «insieme vedremo il farsi. Forse ci sarà un potenziamento delle forze dell'ordine - conclude -, ma non possiamo sorvegliare casa per casa».

Soffocato dal nastro adesivo sulla bocca dopo essere stato picchiato selvaggiamente: la rapina finisce in tragedia. Un morto a Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. E’ accaduto in un’agenzia di pompe funebri in via Adige. Tre banditi si sono fatti aprire dalla vittima, Stefano Marilungo, 65 anni, titolare dell'agenzia, poi lo hanno picchiato selvaggiamente, legato e imbavagliato.Ma il trambusto ha attirato il fratello maggiore, Sergio, 72enne co-titolare che abita sopra il magazzino. A lui i banditi hanno riservato lo stesso trattamento, picchiandolo e legandolo, per poi mettere a soqquadro i locali, per un bottino che al momento pare modesto, e darsi alla fuga. Il fratello maggiore è riuscito a liberarsi e a chiedere l’aiuto dei vicini. Immediato l’arrivo dei carabinieri e dei soccorritori della Croce azzurra, ma purtroppo per Stefano non c’era più nulla da fare: era morto, probabilmente per asfissia. In corso un'imponente caccia ai banditi.Stefano Marilungo