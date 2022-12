Figlio di Salvini rapinato a Milano, Renzi: «Brutto gesto di criminalità, un abbraccio affettuoso a Federico»

Matteo Renzi manda un messaggio a Matteo Salvini e suoi figlio per l'aggressione ricevuta a Milano la sera di Santo Stefano. «Un abbraccio affettuoso e solidale al figlio di Matteo Salvini, vittima di un brutto episodio di criminalità a Milano. Forza Federico!», ha scritto il leader di Italia Viva con un messaggio su Twitter. Un messaggio di solidarietà che va oltre i colori politici.

Cosa è successo al figlio di Salvini

Federico Salvini, da quanto è emerso, era in strada da solo, quando è stato avvicinato da due uomini che lo hanno minacciato e poi si sono fatti consegnare lo smartphone. Il figlio del vicepremier non è stato ferito. Sono in corso le indagini della polizia della questura di Milano - che ha acquisito i filmati delle telecamere - per individuare gli autori della rapina.

Il 19enne non ha potuto dare l'allarme perché non aveva più il telefono con sé. Quindi è arrivato a casa del padre a piedi. Ed è da lì, dove si trovava il ministro delle Infrastrutture con la scorta, che è partita la telefonata per denunciare quanto successo. Subito sono partiti gli accertamenti, che hanno coinvolto anche la Digos per capire se si fosse trattato di un atto politico. Ma non è questo il caso, piuttosto si è trattato di un episodio di criminalità ordinaria.