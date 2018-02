Ferma camion in discesa ma dimentica il freno a mano: camionista muore schiacciato

di Melina Chiapparino

Un uomo è stato schiacciato dal camion che conduceva, sulle Rampe San Gennaro di Poveri, nel quartiere Stella. La vittima, era alla guida del camion cabinato di grandi dimensioni quando è sceso dal mezzo ed ha percorso le rampe, passando tra lo stesso camion ed il muro perimetrale che delimita la carreggiata.La dinamica di come l'uomo possa essere rimasto incastrato tra la parte anteriore del mezzo ed il muro è ancora da accertare ma sembra che il camionista abbia fermato il veicolo, forse per accertarsi di qualcosa o per controllare se riusciva a percorrere le rampe, ed invece di rimanere fermo il camion si è spostato, procedendo in discesa e schiacciando così l'uomo.Sul posto è intervenuta la postazione 'Incurabili' del 118 ed i Vigili del Fuoco che insieme hanno estratto il corpo della vittima, ormai deceduta come constatato dal medico dell'ambulanza. Sono in corso le verifiche e i sopralluoghi delle forze dell'ordine e si attende l'arrivo del magistrato.