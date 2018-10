Svolta nell'avvenuto agiovedì sera: la squadra mobile ha fermato per omicidio volontario, 74 anni,di, trovata con il cranio fracassato in casa, nel centro del capoluogo ibleo. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura. Secondo l'accusa avrebbe ucciso la moglie, dalla quale era separato da un anno circa, per contrasti sulla loro separazione. L'uomo, che è stato interrogato dalla polizia e dal Pm Giulia Bisello alla presenza di un avvocato d'ufficio, si è proclamato innocente.LEGGI ANCHE