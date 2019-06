LEGGI ANCHE

Le immagini delle telecamere installate dopo la denuncia di una mamma di un bambino, testimonierebbero invece il contrario. Sono stati accertati 7 episodi nei confronti di 3 bambini dell'asilo. Tutto è partito dalla denuncia di una mamma che si è rivolta ai carabinieri di Ragusa Ibla.



A quel punto sono scattate le intercettazioni di tipo tecnico che hanno confermato i sospetti degli inquirenti. Stamani i militari dell'Arma, insieme al sostituto procuratore della Repubblica Francesco Riccio hanno illustrato i dettagli dell'operazione che ha portato all'arresto della maestra.​

Imboccati a forza di schiaffi anche quando non volevano mangiare. È quanto avrebbero accertato le indagini condotte dai carabinieri in un asilo nido che hanno portato all'arresto di una maestra di Ragusa che 56 anni. Quando i militari si sono recati a casa per notificarle l'arresto le sue prime parole sono state: «Ma io voglio bene ai bambini».