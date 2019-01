LEGGI ANCHE

È giallo sulla morte di un 18enne trovato esanime nel pomeriggio nella sua casa di Colle San Donato a Pescara. A dare l'allarme è stata la madre che dopo averlo trovato ha subito allertato i sanitari del 118 che, una volta arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Sul corpo dal medico legale non sono stati riscontrati segni di violenza. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e Scientifica. Il magistrato di turno potrebbe nelle prossime ore, data la giovane età della persona deceduta far effettuare l'autopsia o una ricognizione cadaverica per chiarire le cause della morte.Per chiarire le cause della morte del 18enne trovato senza vita nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Colle San Donato a Pescara, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. L'incarico verrà conferito nelle prossime ore, e comunque entro domani mattina. Il corpo del giovane si trova presso l'obitorio dell'ospedale civile «Spirito Santo».