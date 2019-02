Rapinato da un nordafricano, 23enne si uccide poco dopo nel Milanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inquietante fatto di cronaca lunedì sera a San Donato Milanese , grosso comune dell'hinterland meneghino. Un ragazzo, che era stato derubato di una collanina d'oro poche ore prima, ha deciso lanciarsi dal balcone del secondo piano della casa in cui abitava con i genitori. Così è morto un ragazzo di 23 anni di(Milano). I carabinieri sono al lavoro per capire se ci sia una connessione tra i due episodi. La vicenda è iniziata verso le 17, quando il 23enne chiama i carabinieri per denunciare l'aggressione da parte di un nordafricano che gli ha spruzzato in faccia lo spray al peperoncino per strappargli la collanina d'oro.Pochi minuti dopo, proprio i militari di San Donato, sono riusciti a bloccare il responsabile, un marocchino di 25 anni. Il 23enne ha formalizzato la denuncia in caserma ed è tornato a casa. Attorno alle 23, dopo aver cenato con i genitori e aver detto loro «vi voglio bene», si è lanciato dalla finestra.