Quattordicenne rimandato a scuola in tre materie si lancia nel vuoto: è in fin di vita

Incredibile tragedia a Napoli nella zona centrale e popolare di Porta Nolana , che vede protagonista un adolescente. Il ragazzo, 14 anni, si è lanciato nel vuoto dal quarto piano dell'edificio nel quale abita con la famiglia. Secondo i medici le sue condizioni sono disperate, tanto che è in fin di vita. Alla base del gesto, probabilmente, il fatto di essere stato rimandato in tre materie. Oggi mentre il padre lo attendeva per accompagnarlo a scuola per frequentare corsi per il recupero dei debiti, il ragazzo è salito al quarto piano dello stabile, nella zona di Porta Nolana, lanciandosi nel cortile condominiale. Soccorso dal 118 è stato portato nell'ospedale Cardarelli. Ha diverse fratture al bacino e alle vertebre oltre a danni agli organi interni.