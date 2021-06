Incidente stradale a Bari, diciottenne perde il controllo dello scooter e muore

Davide Dell'Aglio, Un 18enne di Noicattaro (Bari), è morto dopo un terribile incidente stradale avvenuto intorno a mezzanotte sulla strada Provinciale 57 tra Noicattaro e Torre a Mare. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter e potrebbe aver perso il controllo della moto all'uscita da una rotatoria. Davide forse viaggiava ad alta velocità e così sarebbe caduto, perdendo nell'impatto il casco che indossava e battendo violentemente la testa. Quando il 118 è arrivato sul posto ha tentato una manovra di rianimazione ma il ragazzo è morto poco dopo sul posto. La presenza di un corpo sull'asfalto è stata segnalata da alcuni automobilisti.

Sulla ricostruzione indagano i carabinieri di Triggiano, coordinati dal pm di turno Lanfranco Marazia. In quella zona non ci sono telecamere. Sarà una consulenza tecnica, sulla base dei rilievi effettuati sul luogo dell'incidente e sulla moto, a chiarire la dinamica dell'incidente, oltre all'autopsia sul corpo della vittima. A quanto risulta fino a questo momento il 18enne era da solo e non risultano altre persone o mezzi coinvolti.